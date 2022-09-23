В Иркутске прошел митинг в поддержку референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

На мероприятии присутствовали представители общественных организаций, духовенства и другие Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Более 12 тысяч человек собрались на митинг в Иркутске в поддержку референдума, который проходит в Донецкой и Луганской народных республиках. Иркутяне собрались на площади у дворца спорта "Труд", они почтили минутой молчания всех павших во время спецоперации на Украине. На митинге присутствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, почетный гражданин города Кировска (ЛНР), депутат городской Думы Михаил Корнев, а также представители духовенства, Общественной палаты и общественных организаций.

- Гражданам предстоит сделать свой выбор, и, если они захотят присоединиться к России, мы их поддержим, потому что мы одна страна, один народ, - цитирует главу Приангарья пресс-служба администрации Иркутска.

Во время мероприятия звучали отечественные патриотические песни, а в конце - гим России. Отметим, 23 сентября в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о присоединении этих территорий к России.