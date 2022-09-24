24 сентября в Иркутске ожидается дождь и прохладно. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

"Переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура +11...+13". Ничего особенно хорошего относительно погоды на 24 сентября, субботу, Иркутский гидрометцентр не обещает.

Если посмотреть погодные мониторы, то тут, то там вокруг города - дождь, хотя с самого утра в выходной в городе солнечно. Увы, это значит - без курток и зонтов не обойтись. Ну, это еще ничего. В северных территориях уже зима близко.

-Переменная облачность, по северу дожди с мокрым снегом, - уточняют в Иркутском гидрометцентре. - В центральных, южных районах, в горах Восточного Саяна местами кратковременные дожди, в отдельных районах утром туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-19 м/с, температура +9...+14, при облачной погоде +1...+6.

Собственно, прогноз на завтра примерно такой же.