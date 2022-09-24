Мужчину с татуировкой "ЗАБВО" на левом плече разыскивают в Шелехове. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелехове разыскивается мужчина, пропавший без вести в начале лета. Об исчезновении 10 июня по дороге домой 47-летнего жителя города Сергея Викторовича Бычкова и его розыске сообщают в СУ СК России по Иркутской области.

- Около 18 часов 10 июня 2022 года Сергей Бычков шел с улицы Известковая в городе Шелехов, однако, до дома, расположенного в первом микрорайоне, не дошел, - уточняют в СК. - Сейчас местонахождение мужчины неизвестно.

Вот как он выглядел на момент исчезновения: на вид 40-45 лет, рост около 165-170 см, среднего телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза серые, европейский тип лица, на левом плече татуировка «ЗАБВО». Одет пропавший без вести Сергей Бычков был в синие джинсы и синюю рубашку, сверху шерстяной джемпер, серая куртка. На голове - клетчатая кепка. Обут в черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас может находиться Сергей Бычков, просят сообщить в СК или полицию.