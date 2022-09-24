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Происшествия24 сентября 2022 5:42

23-летнего наркоторговца задержали в Нижнеудинске

Обнаружили и изъяли около сотни закладок
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
23-летнего наркоторговца задержали в Нижнеудинске.

23-летнего наркоторговца задержали в Нижнеудинске.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Нижнеудинске полицейские задержали наркосбытчика и изъяли около ста закладок с «синтетикой». Он подозревается в создании сети тайников на территории города и района. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- Вечером оперативники встретили поезд из Тулуна с предполагаемым наркоторговцем, - уточняют в полиции. - При себе у 23-летнего молодого человека обнаружено 6 свертков с веществом белого цвета, похожего на наркотик.

Выяснилось, что этот человек уже был неоднократно судим за имущественные преступления. По горячим следам его допросили и наркоделец показал, где именно он прятал запрещенные вещества.

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