23-летнего наркоторговца задержали в Нижнеудинске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Нижнеудинске полицейские задержали наркосбытчика и изъяли около ста закладок с «синтетикой». Он подозревается в создании сети тайников на территории города и района. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- Вечером оперативники встретили поезд из Тулуна с предполагаемым наркоторговцем, - уточняют в полиции. - При себе у 23-летнего молодого человека обнаружено 6 свертков с веществом белого цвета, похожего на наркотик.

Выяснилось, что этот человек уже был неоднократно судим за имущественные преступления. По горячим следам его допросили и наркоделец показал, где именно он прятал запрещенные вещества.

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