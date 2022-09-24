Еврейская община Иркутска 25 сентября отметит Новый год по религиозному календарю

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с главным раввином региона.

Губернатор Игорь Кобзев встретился с главным раввином региона Ахароном Вагнером. Они обсудили насущные вопросы накануне праздника Рош Ашана – наступающего 5783-го еврейского Нового года. В 2022 году новый год по религиозному календарю иудеев начинается после заката солнца 25 сентября, а отмечают его два дня. Подробности встречи сообщают в пресс-службе администрации Иркутской области.

– Религиозные объединения, в том числе, безусловно, еврейская община, играют большую роль в духовно-нравственном воспитании молодежи, формировании уважительного отношения к различным культурам, благотворительной деятельности, сохранении исторической памяти, - отметил глава региона.

Игорь Кобзев поздравил Ахарона Вагнера и всю еврейскую общину с наступающим Новым годом. Раввин рассказал главе региона о традициях этого праздника. Также они обсудили текущую ситуацию и планы, связанные с реализацией решений, принятых в Совете федерации.