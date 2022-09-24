Минтруд Иркутской области: Мобилизованных увольнять запрещено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Много споров и проблем связано с увольнением призванных по частичной мобилизации. С одной стороны, все правильно - работник перестает выполнять свои обязанности. С другой стороны, а что будет после, когда военнослужащий вернется домой? Правительство России поставило точку в этих спорах - увольнять запрещено. Минтруд региона разъясняет, как работает постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных в Иркутске и других городах и поселках.

Сохранение рабочих мест для мобилизованных в Иркутске: права и льготы

Итак, согласно постановлению №1677, действие трудовых договоров с призванными на военную службу по мобилизации, приостанавливается, но увольнение не допускается. Как это работает?

- Для оформления такой приостановки работодатель издает приказ, основываясь на документах, выданных военкоматом о призыве сотрудника, - отмечает Минтруд Иркутской области. - При этом на время трудового договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.

Сохранение рабочих мест для мобилизованных в Иркутске и регионе гарантированно государством для всех, кто призван по частичной мобилизации с 21 сентября 2022 года. Если же предприятие нарушает это постановление, то эту ситуацию разрешит Государственная инспекция труда в Иркутской области. Кроме того, на неправомерные действия руководителя можно пожаловаться по горячей линии "122".