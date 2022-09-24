За неделю в Иркутске подешевели яблоки и лук, а подорожали огурцы и яйца

Что подешевело и подорожало в Иркутске за неделю. Фото: Евгения ГУСЕВА

Иркутскстат еженедельно фиксирует изменения цен в регионе и шести наиболее значимых его городах. Как изменились цены за последнюю неделю в Иркутске, что подешевело, а что, наоборот, выросло в цене? Изучаем таблицу, выбирая наиболее серьезно изменившиеся цифры - колебания в районе 1% в расчет не принимаем.

Итак, за минувшую неделю в областном центре стал серьезно дороже десяток куриных яиц, сейчас его средняя стоимость в магазинах достигла 71, 7 рубля и это на 4, 5% дороже, чем неделей ранее. В этот же список попадают свежие огурцы и рис, хотя их стоимость изменилась не столь значительно.

Перечень подешевевших продуктов все-таки шире, что не может не радовать. Лидер здесь - репчатый лук, он сбросил сразу 11, 5% и продается сейчас за 32, 3 рубля. Также в этом рейтинге яблоки, консервированные овощи и помидоры.

КОНКРЕТНО

На что изменились цены

В Иркутске подешевели

Лук - на 11, 5% , цена 32, 3 рубля

Яблоки - на 4, 2%, цена 167, 4 рубля

Консервы овощные - на 2, 2%, цена 720, 9 рубля

Помидоры - на 1, 2%, цена 167, 3 рубля

В Иркутске подорожали

Куриные яйца - на 4, 5% , цена 71, 7 рубля

Огурцы свежие - на 2, 6%, цена 84, 6 рубля

Рис - на 1, 4%, цена 102 рубля