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Общество24 сентября 2022 14:59

Туристические проекты Иркутска завоевали первые места престижной национальной премии

Завершен окружной этап национальной премии Russian Event Awards 2022
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Туристические проекты Иркутска завоевали первые места престижной национальной премии.

Туристические проекты Иркутска завоевали первые места престижной национальной премии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туристические проекты, представленные Иркутском, завоевали первые места национальной премии Russian Event Awards 2022. Подобные награды вручают за достижения в области событийного туризма. Подробности сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Маршрут «Зеленая линия» стал первым в номинации «Лучший маршрут в городе», - отмечают в пресс-службе. - А проект «Ледовый город «Счастье чистой воды» признан «Лучшим объектом спортивной инфраструктуры».

Смотр туристических достижений регионов Сибири прошел в кузбасском Новокузнецке. Финальные "споры" проектов завершатся уже в ноябре в Поволжье - в Уфе и Нижнем Новгороде.

– В последнее время снизилось число иностранных гостей и, вместе с тем, мощный импульс к развитию получил внутренний туризм – к нам начали приезжать соотечественники из разных уголков страны, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - У Иркутска – значительный потенциал, задача – раскрывать его через проекты администрации в сфере туризма.

Одних туристических программ, конечно, мало. В городе полных ходом идет благоустройство территории и ремонт дорог.

Кстати, в 2022 году Федеральное агентство по туризму поддержало заявку Иркутска и всей Иркутской области на проектирование туристического кода областной столицы в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». В результате на эти цели из госказны поступит более 200 миллионов рублей. Кроме того, на конкурсе Ростуризма уже одобрен проект «Ледовый город «Счастье чистой воды». Он получит 37 миллионов рублей.