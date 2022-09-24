Туристические проекты Иркутска завоевали первые места престижной национальной премии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Туристические проекты, представленные Иркутском, завоевали первые места национальной премии Russian Event Awards 2022. Подобные награды вручают за достижения в области событийного туризма. Подробности сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Маршрут «Зеленая линия» стал первым в номинации «Лучший маршрут в городе», - отмечают в пресс-службе. - А проект «Ледовый город «Счастье чистой воды» признан «Лучшим объектом спортивной инфраструктуры».

Смотр туристических достижений регионов Сибири прошел в кузбасском Новокузнецке. Финальные "споры" проектов завершатся уже в ноябре в Поволжье - в Уфе и Нижнем Новгороде.

– В последнее время снизилось число иностранных гостей и, вместе с тем, мощный импульс к развитию получил внутренний туризм – к нам начали приезжать соотечественники из разных уголков страны, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - У Иркутска – значительный потенциал, задача – раскрывать его через проекты администрации в сфере туризма.

Одних туристических программ, конечно, мало. В городе полных ходом идет благоустройство территории и ремонт дорог.

Кстати, в 2022 году Федеральное агентство по туризму поддержало заявку Иркутска и всей Иркутской области на проектирование туристического кода областной столицы в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». В результате на эти цели из госказны поступит более 200 миллионов рублей. Кроме того, на конкурсе Ростуризма уже одобрен проект «Ледовый город «Счастье чистой воды». Он получит 37 миллионов рублей.