Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 25 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Иркутске 25 сентября после ненастной субботы вернет в город небольшое потепление. Показатели уличных термометров, по сравнению с 24 числом, поднимутся на несколько делений вверх, воздух днем сегодня прогреется до +11 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 25 сентября

- Погода в Иркутске 25 сентября ожидается с переменной облачностью и юго-восточным ветром, скорость которого составит 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Ждем небольшой дождь и температурных показателей до +9…+11 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, составляет 725 миллиметров ртутного столба, что вполне укладывается в норму для сентября. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 25 сентября будет куда более дождливой, чем в столице Приангарья. Синоптики прогнозирую дожди – от небольших до умеренных с мокрым снегом. Порывы ветра в районах достигнут в воскресенье 14 м/с. Днем температура воздуха в регионе поднимется до +6…+11, местами всего до +1.

Внимание! Специалисты предупреждают о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов 25-26 числа в Иркутской области.

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