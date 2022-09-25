Футболисты из Иркутска лидируют в чемпионате Сибири и Дальнего Востока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Клуб «Строитель» уступил иркутянам. Со счетом 3:2 в пользу ФК «Иркутск» завершилась игра в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Иркутск» в официальном Telegram-канале клуба.

- Два мяча в ворота противника забил Эдуард Богданов на 20-й и 38-ой минутах, - отмечают представители футбольного клуба «Иркутск». – Третий гол на 82-ой минуте забил капитан команды Аркадий Бондаренко.

Этот мяч и решил исход игры и, вероятно, всего чемпионата. Иркутяне проиграли в сезоне только один раз. Впереди у ФК «Иркутск» еще две игры.

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