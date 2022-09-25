Трехдневная регата «Бархатная осень» завершится в Иркутске 25 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске сегодня, 25 сентября, завершится традиционная регата крейсерских яхт «Бархатная осень». Она проходит ежегодно в акватории Иркутского водохранилища в течение нескольких дней и включает в себя открытые областные соревнования по парусному спорту, регату крейсерских яхт ORC, IMS, гонки флота. Об этом сообщается на сайте яхт-клуба «Исток».

В этом году соревнования посвящены 85-летию Иркутской области. Обычно «Бархатная осень» знаменует собой закрытие парусного сезона в областном центре, однако в календаре событий спортсменов пока есть еще один турнир, который намечен на 1-2 октября. Это открытые городские парусные соревнования в классах ORC.

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