Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 2022 в Иркутске открыли 25 сентября. Фото пресс-службы мэрии города Иркутска

Дни русской духовности и культуры Сияние России 2022 в Иркутске начались 25 сентября с литургии в соборе Богоявления и молебна «Во славу Земли Иркутской» у Спасского храма. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сияние России 2022 в Иркутске

Дни русской духовности и культуры «Сияние России» проходят в областном центре уже несколько десятков лет – с 1994 года. В этом году фестиваль укладывается в даты с 25 сентября по 2 октября. За это время в Иркутске артисты успеют дать более ста концертов, откроются множество выставок, пройдут литературные вечера. Сегодня уже состоялись концерты и спектакли.

Сияние России 2022 в Иркутске: что пройдет в городе

В понедельник запланирована встреча в Театре народной драмы «Иркутск – Донбасс». Пройдет показ видео из поездки на Донбасс в город Кировск, рассказ об этой экспедиции, также состоится аукцион от иркутских художников в поддержку Донбасса. Начало в 18.30. Также, 26 сентября на сцене Иркутской областной филармонии пройдет концерт «Душа России».

Во вторник, 27 сентября, в городе откроют стелу «Иркутск – город трудовой доблести». В этот же день в Театре народной драмы намечена встреча с кинорежиссером, обладателем премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой Орел» Сергеем Зайцевым. Также в рамках фестиваля Сияние России 2022 в Иркутске продюсер встретится с будущими кинематографистами в филиале ВГИКа 30 числа.

Еще во время Дней русской духовности и культуры в Доме ремесел и фольклора состоится городской фестиваль резных деревянных изделий «Звездная Ладья», для иркутян проведут мастер-классы.

В Ленинском районе во время фестиваля на уличных площадках будут выступать артисты, в библиотеках города пройдут встречи с писателями из Иркутска, Москвы, Краснодара, Томска.

В Доме Рогаля откроется выставка «Усть-Илимск – город мастеров».

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