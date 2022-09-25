Отключение света в Иркутске пройдет 26 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Иркутске 26 сентября запланировано в более чем полусотне домов, а также в СНТ им. Максима Горького. Электричества не будет в зданиях на срок от 60 минут до почти девяти часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

Отключение света в Иркутске 26 сентября

Причины отключения света в Иркутске 26 сентября разные: где-то техосмотр оборудования, где-то правка опор воздушных линий, замена вводных устройств потребителя, ремонт дверей трансформатора, монтаж переключающего устройства и так далее.

Отключение света в Иркутске 26 сентября запланировано в домах на улицах Ржанова, Маршала Жукова, 1-я Горьковская, Алмазная, Афанасьева, Березовая роща, Левый берег Каи, Мамина-Сибиряка, Сергеева, 2-я Железнодорожная и бульваре Рябикова (см.таблицу)

Отключение света в Иркутске 26 сентября: адреса, когда дадут электричество

Отключение света в Иркутске 26 сентября: адреса. Фото: ИЭСК

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