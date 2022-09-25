Фестиваль «Байкальские духовые Ассамблеи» завершился в Иркутске. Фото:пресс-служба правительства Иркутской области

Фестиваль-конкурс «Байкальские духовые Ассамблеи» завершился в Иркутске. В нем приняли участие коллективы из Приангарья, Удмуртии, Якутии, Тывы, Московской, Новосибирской областей и Алтайского, Хабаровского, Красноярского краев. Всего выступило более 400 музыкантов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

- 15 духовых оркестров приехали к нам, чтобы представить свое творчество, - говорят специалисты.

В эти выходные представления прошли на уличных площадках, в общественных местах – в 130-м квартале, на бульваре Гагарина, состоялся марш-парад и плац-концерт духовых оркестров. У памятника Александру III музыканты исполнили такие знаменитые произведения, как «Широка страна моя родная», марш «Прощание Славянки» и другие.

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