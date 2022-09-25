В 103 школах Иркутской области проведут капитальный ремонт в 2024 году Фото: Иван ВИСЛОВ

На этой неделе в регионе утвердили перечень школ Приангарья, где в 2024-ом и 2025-м годах проведут капитальные ремонты. По программе «Модернизация школьных систем образования» сначала отремонтируют 103 школы, а на следующий год еще 146. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Работа предстоит большая, проконтролировать сроки и качество выполненных ремонтов нужно будет, безусловно, в каждом образовательном учреждении, - отметил глава области.

Так, в 2024-м ряд образовательных учреждений приведут в порядок 37 муниципальных округах, а в 2025-м – в 34-х. Конечно, ремонтировать будут как городские школы, так и в селах, и деревнях.

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