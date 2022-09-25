Идущие с Дальнего Востока через Иркутск поезда задерживаются на несколько часов

Идущие с Дальнего Востока через Иркутск поезда задерживаются на три часа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Уважаемый пассажир! По техническим причинам ваш поезд следует с задержкой. Время задержки может измениться. Во избежание опоздания на посадку, следите за объявлениями на вокзалах и станциях. Приносим извинения за доставленные неудобства». Примерно такие сообщения получили 25 сентября жители Иркутска, которые запланировали в этот день поездки на запад страны.
- Все поезда, идущие с Дальнего Востока, задерживаются, – пояснили в справочной.
В частности поезд № 1 Владивосток – Москва прибудет в Иркутск, вероятно, с задержкой на три часа. Пассажиров об этом оповестили.
- Из Иркутска состав должен был по расписанию отбыть около 4 утра, плюс три часа вероятной задержки – теперь не спать всю ночь, - пожаловалась в редакцию читательница Ольга.
По данным на 22.20 25 сентября, поезд №989 идет с отставанием на 10 часов, № 61 опаздывает на 4 часа, № 7 задержится на 4.5 часа.
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