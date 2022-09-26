Иркутская область приняла участие в создании Аллеи воинов-сибиряков под Ржевом. Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

У Ржевского мемориала Советскому солдату заложили Аллею воинов-сибиряков в память о 80-летии кровопролитных боев по освобождению Ржевско-Вяземского выступа. Иркутская область также приняла участие в создании аллеи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- У мемориала провели панихиду и церемонию захоронения останков советских солдат, - говорят в правительстве Приангарья. - В этом году в Тверской области состоялось более 150 поисковых экспедиций, подняты останки 483 солдат, 38 личных опознавательных знаков. Установлено 30 имен погибших.

Отмечается, что с 1941 по 1943 годы под Ржевом погибло больше 1.3 миллиона наших солдат, большая часть из них – воины сибирских дивизий.

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