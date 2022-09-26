Почетный знак «Отцовская доблесть» учредили в Иркутской области Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Приангарье учредили почетный знак «Отцовская доблесть». Соответствующий указ главой региона уже подписан. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Знак утвержден, как гласит указ «в целях повышения авторитета отцовства, общественного признания и уважения многодетных отцов за заслуги в воспитании детей, а также создания условий для сохранения и возрождения семейных ценностей». Вступит в силу документ с 1 января 2023 года.

Известно, что поощрять хороших пап будут на конкурсной основе и получить его можно будет только один раз. Положение конкурса можно будет найти на Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области или на Официальном интернет-портале правовой информации, где их в скором времени должны опубликовать.

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