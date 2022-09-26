19 взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе с 19 по 25 сентября произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. В этих ДТП пострадали 20 человек. Статистикой поделились в Госавтоинспекции города.

- В числе пострадавших 19 взрослых и один ребенок, - говорят инспекторы.

По данным полицейских, в городе и районе в озвученные сроки произошло восемь столкновений автомобилей, пять наездов на пешеходов, три съезда с дороги и одно столкновение со стоящим транспортом.

В Госавтоинспекции Иркутска напоминают, что соблюдать правила дорожного движения обязаны все его участники – и пешеходы, и водители. От этого зависят жизни, как наша собственная, так и окружающих людей.

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