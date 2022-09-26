Жителя Забайкальского края обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки Фото: Олег ЗОЛОТО

31-летнего мужчину – жителя Акшинского района Забайкалья – обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки. Подозреваемого заключили под стражу на время расследования. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Об этом сообщает СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

- По версии следствия, изнасилование 12-летней девочки произошло в начале сентября 2022 года в одном из сел Акшинского района, - говорят следователи. - Обвиняемый, воспользовался физическим превосходством. О случившемся девочка рассказала родителям спустя несколько дней. Мы немедленно задержали подозреваемого.

Был проведен весь необходимый перечень следственных действий, назначен ряд экспертиз, проведен допрос. Расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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