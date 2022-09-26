8 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области за неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В ГИБДД предоставили данные статистики по авариям, которые произошли на дорогах Приангарья за минувшую неделю, с 19 по 25 сентября. Согласно этим данным, за 7 дней в регионе зарегистрировали 51 ДТП. Не обошлось без жертв. В них погибли 8 человек. Еще 57 – получили травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С участием водителей, которые находились за рулем транспортных средств в состоянии опьянения зарегистрировано 3 ДТП, - отметили в ведомстве.

Рейтинг причин случившихся за неделю аварий возглавляют: несоблюдение очередности проезда - 6, несоответствие скорости конкретным условиям движения - 9, нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 10, выезд встречку - 4, неправильный выбор дистанции - 5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто отец? Сотрудники Иркутского зоосада гадают, от кого родила муфлон Надя. Муфлон Надя родила детеныша в Иркутском зоосаде. (подробности)

Когда выпадет первый снег в Иркутске 2022, предупредили синоптики. До +17 ожидается в Иркутске 26 сентября. (подробности)