МЧС: навигацию на реках Иркутской области закроют с 10 октября до 1 мая

МЧС: навигация на реках Иркутской области закрыта с 10 октября до 1 мая Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам предупреждают о закрытии навигации на реках региона. Начнется ограничение 10 октября и продолжится до 1 мая. Исключением традиционно стала Ангара. Передвижение по центральной акватории Иркутска разрешено до 1 декабря. К этому моменту завершит работу большинство баз, предназначенных для стоянок лодок и катеров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Если нет возможности поместить судно в закрытое помещение, желательно сделать над ним навес для защиты от дождя и снега. В крайнем случае, можно укрыть лодку или катер чехлом из брезента или другой плотной ткани, - отмечают в ведомстве.

Также в МЧС напоминают: хранение на берегу маломерных судов, заправленных горюче-смазочными материалами и водой, запрещается! За нарушение ограничений навигации судоводителям грозит штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

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