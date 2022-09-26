27 пожаров произошло в Иркутской области за выходные Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В минувшие выходные дни в Иркутской области произошло 27 пожаров. Число происшествий с огнем увеличилось из-за банальной неосторожности при топке печей в домах – 11 случаев за два дня. Причиной еще 11 обращений в экстренные службы стало короткое замыкание. Халатное обращение с огнем привело к его стихийному распространению четыре раза. Один пожар стал следствием поджога. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 24 сентября в пос. Усть-Балей Иркутского района во время пожара в частном деревянном доме пострадал семилетний ребенок, - рассказали в ведомстве. – По адресу прибыли два подразделения областной пожарно-спасательной службы. В это время жилой дом полностью находился в огне, произошло обрушение кровли. Из дома самостоятельно эвакуировались двое. Наиболее вероятные причины пожара: неосторожное обращение с огнем и детская шалость.

В воскресенье частный дом горел в районе Осиновка в Братске. Спасателей встретил мужчина, отравившийся угарным газом во время тушения жилища. От помощи медиков он отказался.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 4672 пожара. 133 человека погибли, 140 - получили травмы, 688 - спасены, еще 3880 – были эвакуированы.

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