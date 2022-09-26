Первые мобилизованные жители Иркутской области отправятся в воинскую часть 27 сентября. Фото: правительство Иркутской области

Первые мобилизованные парни из Приангарья отправятся в воинскую часть для прохождения подготовки 27 сентября, во вторник. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также он отметил, что, по словам военного комиссара по Ленинскому и Свердловскому округам Иркутска Сергея Палия, рассылка повесток еще идет. Эту работу завершать в ближайшие пару дней.

- Вижу ваши вопросы касательно частичной мобилизации и работы военкоматов. Поэтому принял решение, что в состав призывных комиссий будут включены представители Общественной палаты, и общественных организаций боевого братства, - отметил глава региона. - Они будут участвовать в поиске компромиссных вариантов, следить, чтобы не было ошибочно мобилизованных и процесс шел без нарушений. Кроме того, в крупные военкоматы по региону направлю членов Правительства, чтобы они так же включились в работу комиссий.

Игорь Кобзев рассказал, что от жителей региона часто поступают вопросы по областной финансовой поддержке. Он пояснил: 7 дней даются на получение информации из военкомата, еще столько же - на перечисление средств. Также губернатор пообещал рассматривать жалобы в комментариях в личных аккаунтах в соцсетях.

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