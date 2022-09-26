В военкоматах Иркутской области будут работать представители общественных организаций. Фото: правительство Иркутской области

В работе крупных военкоматов Приангарья будут задействованы представители общественных организаций. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев во время посещения военного комиссариата Ленинского и Свердловского округов Иркутска. Глава региона отметил, что необходима оперативная реакция на спорные моменты.

- Принял решение, что в состав призывных комиссии будут введены представители уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, общественной палаты региона для формирования повестки по принятию компромиссных решений в отношения призывников, - рассказал Игорь Кобзев. - Во всех 24 военкоматах должны быть представители и формировать решения.

Основные вопросы, озвученные в военном комиссариате, касались финансовой поддержки, которая была сформирована из бюджета Иркутской области. Списки попавших под частичную мобилизацию жителей региона правительству предоставляет военкомат. В течение семи дней каждому из перечня перечисляется выплата в 100 тысяч рублей.

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