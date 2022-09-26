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Общество26 сентября 2022 5:16

Студенты иркутских вузов могут обратиться на горячую линию по вопросам мобилизации

Рассказываем, что делать, если студенту пришла повестка
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Студенты иркутских вузов могут обратиться на горячую линию по вопросам мобилизации. Фото: правительство Иркутской области

Студенты иркутских вузов могут обратиться на горячую линию по вопросам мобилизации. Фото: правительство Иркутской области

Студенты Иркутской области могут обратиться на горячую линию по вопросам мобилизацию, открытую Росмолодежью и Минобрнауки России специально для учащихся вузов. Операторы работают круглосуточно. Об этом сообщают в пресс-службе министерства по молодежной политике региона.

- Владимир Путин подписал Указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации»*, - напоминают в минмолодежи Приангарья. - Что нужно знать? Отсрочка предусмотрена для студентов среднего профессионального образования и высшего образования, если: они обучаются в государственных образовательных и научных организациях, получают образование по программам очной и очно-заочной формы впервые и эти программы имеют государственную аккредитацию.

Студентам, получившим повестку, рекомендуется позвонить на горячую линию, либо заполнить специальную форму Комитета Госдумы по молодежной политике.

*Прочитать указ можно на сайте Президента.

Напомним, первые мобилизованные парни из Иркутской области отправятся в воинскую часть для прохождения подготовки 27 сентября, во вторник. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. По словам военного комиссара по Ленинскому и Свердловскому округам Иркутска Сергея Палия, рассылка повесток еще идет. Эту работу завершат в ближайшие пару дней.

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8 (800) 222-55-71 (доб. 2).

По правовым вопросам горячая линия работает круглосуточно по номеру:

8 (800) 222-55-71 (доб. 1).