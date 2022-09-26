Студенты иркутских вузов могут обратиться на горячую линию по вопросам мобилизации. Фото: правительство Иркутской области

Студенты Иркутской области могут обратиться на горячую линию по вопросам мобилизацию, открытую Росмолодежью и Минобрнауки России специально для учащихся вузов. Операторы работают круглосуточно. Об этом сообщают в пресс-службе министерства по молодежной политике региона.

- Владимир Путин подписал Указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации»*, - напоминают в минмолодежи Приангарья. - Что нужно знать? Отсрочка предусмотрена для студентов среднего профессионального образования и высшего образования, если: они обучаются в государственных образовательных и научных организациях, получают образование по программам очной и очно-заочной формы впервые и эти программы имеют государственную аккредитацию.

Студентам, получившим повестку, рекомендуется позвонить на горячую линию, либо заполнить специальную форму Комитета Госдумы по молодежной политике.

*Прочитать указ можно на сайте Президента.

Напомним, первые мобилизованные парни из Иркутской области отправятся в воинскую часть для прохождения подготовки 27 сентября, во вторник. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. По словам военного комиссара по Ленинскому и Свердловскому округам Иркутска Сергея Палия, рассылка повесток еще идет. Эту работу завершат в ближайшие пару дней.

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8 (800) 222-55-71 (доб. 2).

По правовым вопросам горячая линия работает круглосуточно по номеру:

8 (800) 222-55-71 (доб. 1).