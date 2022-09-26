Игорь Кобзев: раненный во время стрельбы в Усть-Илимске военком в крайне тяжелом состоянии

Мужчина открыл стрельбу в военкомате в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Иркутской области рассказал о состоянии военкома, который был ранен. Напомним, сегодня, 26 сентября, в одном из военкоматов Усть-Илимска мужчина открыл стрельбу.

- Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии, - сообщил глава Приангарья. - Врачи борются за его жизнь. Нападавшего сразу задержали. И он обязательно будет наказан!

В СУ СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также за незаконное хранение и перевозку оружия.

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