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Общество26 сентября 2022 7:19

Жители Иркутска запустили в Ангару 50 тысяч мальков сазана

В водоемы регулярно запускают новых рыб
Дарья БОЛЕСОВА
Перед тем, как запустить рыб, их нужно было откормить

Перед тем, как запустить рыб, их нужно было откормить

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали, что специалисты подготовили и выпустили в Ангару 50 тысяч мальков сазана. Мероприятие прошло на озере Квадрат около плотины Иркутской гидроэлектростанции. В Ангару регулярно выпускают мальков разных рыб, чтобы поддерживать ее фауну. Чтобы мальки прижились, их нужно сначала откормить и вырастить в искусственных условиях.

- Сегодня мы выпустили в Ангару сазана средним весом около грамма, у некоторых особей – до 5 граммов. Квадрат – благоприятное место, потому что здесь теплее, есть подпитка подводными грунтовыми водами и хорошая кормовая база. Ежегодно выпускаем сюда до 100 тысяч мальков, - заявил генеральный директор компании, занимающейся выращиванием рыбы в Иркутской области, Иван Сысоенко.

Главной целью подобных мероприятий является увеличение количества рыбы в Ангаре. К участию в них привлекают в том числе и детей, чтобы сформировать определенное отношение к окружающей среде.