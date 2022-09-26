В Усть-Куте открылся Центр карьеры ИНК. Фото: Надежда Воробьева

В Усть-Куте состоялось открытие Центра карьеры Иркутской нефтяной компании. Проект направлен на содействие в выборе профессии и трудоустройстве.

Центр карьеры организован на базе Информационного центра ИНК «Территория будущего». В мероприятии приняли участие глава города Усть-Кута Евгений Кокшаров, директор Центра занятости Усть-Кутского района Александр Чусов и представители ИНК.

В рамках открытия состоялись профориентационные встречи с учениками лицея и школы № 9. Сотрудники ИНК познакомили школьников с историей компании, рассказали о действующих образовательных программах, провели познавательный квиз.

В течение дня на площади за речным вокзалом проходила ярмарка вакансий. Более 150 жителей города узнали о вакантных должностях и заполнили резюме. Желающим провели карьерное консультирование и ответили на интересующие вопросы.

– Миссия ИНК направлена на развитие Восточной Сибири и благополучие ее жителей. Поэтому поддержка и профессиональное развитие местного населения являются важными аспектами нашей работы. Совместно с администрацией района и Центром занятости мы реализуем проект, который направлен на популяризацию технических профессий, на карьерное, профориентационное консультирование местных жителей, а также для разъяснения общих вопросов, которые касаются присутствия компании на территории. Это пилотный проект, который продлится до конца этого года. По итогам, мы изучим полученный опыт и скорректируем наши дальнейшие шаги, – отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Владислав Поздышев.

Школьники и студенты смогут получить консультирование в вопросах построения карьеры, поступления в вузы, составления резюме. Также специалисты расскажут об ИНК-Классе, Академии ИНК, программах целевого обучения и работе в компании после университета. Соискателям для успешного трудоустройства помогут с составлением плана личностно-профессионального развития и будут помогать проходить период адаптации на новом месте.

– Это еще один хороший проект для нашего города, который позволит местным жителям получить ответы на все вопросы и пройти цикл консультаций. Особенно важен проект, на мой взгляд, для молодого поколения. Так как школьная программа не предполагает такой обширный комплекс мероприятий, – отметил Евгений Кокшаров.

Центр карьеры ИНК будет работать каждую пятницу на базе информационного Центра ИНК «Территория будущего» по адресу: ул. Кирова, 41, оф. 23. Необходима предварительная запись по тел.: +79834100142. В выходные дни для горожан состоятся развлекательно-профориентационные мероприятия.

Фото: Надежда Воробьева

ИНК заинтересована в развитии внешнего кадрового резерва, с 2018 года действует программа «школа-вуз-компания». В Усть-Куте и Киренске открыты ИНК-Классы, где ученики 10 и 11 классов углубленно изучают предметы, необходимые для поступления на профильные специальности. Также компания сотрудничает с рядом образовательных учреждений Усть-Кута: школами, лицеем и промышленным техникумом. С ИРНИТУ реализуется совместный проект по целевой корпоративной подготовке студентов. Совместно с ИГУ создан образовательный проект «Академия ИНК» для учеников 7-11 классов. При подборе кадров компания также использует разные форматы привлечения взрослого населения. Это доподготовка и переподготовка кандидатов без отраслевого опыта на рабочие профессии.