В Иркутске линия "122" принимает 2,5 тысячи вопросов о мобилизации ежедневно

Также губернатор распорядился увеличить количество мест для операторов на линию Фото: Анастасия ОСИПОВА

Горячая линия "122" в Иркутске каждый день принимает более 2,5 тысячи звонков по разным вопросам от населения, 90% из них - вопросы о частичной мобилизации. Как она будет проходить, какие категории под нее попадают, можно ли получить единовременную выплату и т.д. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном аккаунте в соцсетях, он проверил работу колл-центров.

- Колл-центр работает круглосуточно, в три смены. Здесь помимо операторов находятся два юриста военного комиссариата, они консультируют по индивидуальным вопросам и следят за тем, чтобы информация, с которой работают операторы, была актуальной, - рассказал глава региона.

Также Кобзев распорядился увеличить количество мест для операторов на линию, так как нагрузка огромная, заявки нужно обрабатывать оперативно и в любое время дня и ночи.

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