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Общество26 сентября 2022 9:44

В Иркутске линия "122" принимает 2,5 тысячи вопросов о мобилизации ежедневно

Горячую линию недавно открыли для консультации населения
Дарья БОЛЕСОВА
Также губернатор распорядился увеличить количество мест для операторов на линию

Также губернатор распорядился увеличить количество мест для операторов на линию

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Горячая линия "122" в Иркутске каждый день принимает более 2,5 тысячи звонков по разным вопросам от населения, 90% из них - вопросы о частичной мобилизации. Как она будет проходить, какие категории под нее попадают, можно ли получить единовременную выплату и т.д. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном аккаунте в соцсетях, он проверил работу колл-центров.

- Колл-центр работает круглосуточно, в три смены. Здесь помимо операторов находятся два юриста военного комиссариата, они консультируют по индивидуальным вопросам и следят за тем, чтобы информация, с которой работают операторы, была актуальной, - рассказал глава региона.

Также Кобзев распорядился увеличить количество мест для операторов на линию, так как нагрузка огромная, заявки нужно обрабатывать оперативно и в любое время дня и ночи.

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