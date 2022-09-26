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Общество26 сентября 2022 10:15

Больше 8000 жителей Иркутска участвовали в общегородском субботнике

Собрали и вывезли 350 тонн отходов
Снежанна БЕЛОВА
Больше 8000 жителей Иркутска участвовали в общегородском субботнике. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Больше 8000 жителей Иркутска участвовали в общегородском субботнике. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Осенний субботник прошел на днях в Иркутске. Участие приняли больше 8000 горожан - это студенты, школьники, сотрудники предприятий, управляющих компаний и городской администрации и просто неравнодушные жители.

- Участие каждого очень важно. Благодарю всех иркутян, трудовые коллективы, которые приняли активное участие, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов. - Общегородской субботник мы проводим дважды в год. Эта практика хорошо себя зарекомендовала, поэтому будем ее продолжать.

На этот раз мусор убрали более чем на 145 площадках. В их числе - роща на улице Ширямова, лес в Юбилейном, Кайская роща, берега Ангары и Ушаковки и другие территории. По итогам уборки вывезли 350 тонн отходов.

- Уже несколько лет я принимаю участие в субботниках. Город стал намного чище, - рассказала сотрудница мэрии Вероника Козловцева. - Особенно когда начали убираться два раза в год. Надеюсь, такая тенденция сохранится.