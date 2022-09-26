В Иркутской области водитель оставил пострадавшую 17-летнюю пассажирку после ДТП

Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службах прокуратуры и МВД Иркутской области рассказали о поимке молодого человека, который устроил аварию в Аларском районе и бросил 17-летнюю пассажирку с травмами. ДТП произошло ночью 26 сентября. Отечественная легковушка слетела с дороги и опрокинулась. Девушка от удара вылетела из машины, 23-летний водитель просто сбежал.

- С места автоаварии водитель скрылся. Его местоположение было установлено сотрудниками полиции, задержан. По результатам освидетельствования у него было установлено состояние опьянения. Права управления транспортными средствами молодой человек никогда не имел. Автомобиль не зарегистрирован, - рассказали в МВД.

Также при проверку стало ясно, что девушка не пристегнулась ремнем безопасности, поэтому она вылетела через лобовое стекло из автомобиля. Прокуратура взяла на контроль ход проверки.

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