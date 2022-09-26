Спортивные корты в разных округах Иркутска отремонтируют по инициативе депутатов городской Думы. Фото: Пресс-служба Думы Иркутска.

По предложению депутатов Думы Иркутска в этом и следующем году в городе приведут в порядок несколько спортивных кортов. Об этом сообщил начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Абрамович.

Так, по инициативе Сергея Золотухина отремонтируют хоккейный корт по улице Сибирских Партизан, 9. Там обустроят новое основание, уложат асфальтобетонное покрытие, установят металлический каркас и ограждение. В планах разместить баскетбольные и волейбольные сетки и сделать освещение. Депутат Светлана Кузнецова предложила отремонтировать корт на улице Воровского, 11/1.

Будет прорабатываться возможность на зиму выделить ставку инструктора по фигурному катанию и заливке корта на улице Дыбовского - эту идею озвучил Александр Квасов.

А для спорткомплекса «Авиатор» на улице Ширямова купят машину для заливки льда. Техника должна поступить в декабре.

- Рад, что депутаты смогли добиться этого. Жители смогут с комфортом заниматься спортом на «Авиаторе», - сказал Виталий Матвийчук.