В Иркутске закончили благоустраивать сквер в переулке Волконского. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Сквер в переулке Волконского благоустроили в Иркутске. Теперь это удобное место для прогулок, с новой тротуарной плиткой, освещением, лавочками, урнами и парковкой для автомобилей. Здесь же обустроили газоны, высадили деревья и кустарники.

Соответствует ли территория проекту, проверили специалисты комитета городского обустройства.

- Выявили ряд недочетов, подрядчик должен устранить их в течение недели, - сообщила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Юрганова. - Необходимо разровнять грунт по всей площади, отсыпать швы на брусчатке, демонтировать арматуру, вывезти песчано-гравийную смесь и очистить плитку.

Напомним, сквер привели в порядок по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Всего в этом году по этой программе обновляют 12 общественных пространств.

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