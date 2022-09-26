На севере и западе Иркутской области синоптики пообещали дождь и снег до 27 сентября

В гидрометцентре рассказали, когда в Иркутске выпадет первый снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ГУ МЧС Иркутской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды, надвигающейся на регион. В основном погода испортится в северных и западных территориях Приангарья.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 сентября ночью и утром местами по области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, дождь, мокрый снег, - сказано в сообщении ведомства.

Особое предупреждение донесли до глав муниципалитетов, старост сельских населенных пунктов, руководителей органов самоуправления и т.д. Особую осторожность нужно соблюдать из-за сильного ветра. Во-первых, он может повалить деревья, сорвать части фасадов зданий и т.д.; во-вторых, любое, даже небольшое пламя может разрастись до серьезного пожара.

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