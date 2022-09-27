К юбилею БАМа готовится Иркутская область Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Приближается круглая дата – в 2024 году исполнится 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. И в регионе к юбилею уже готовятся. Накануне прошло заседание организационного комитета по подготовке празднования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Проект плана областных мероприятий уже разработан. В нем – культурная программа для жителей региона различного возраста – от мала до велика. В Приангарье во время празднования 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали пройдут фестивали, конкурсы, выставки, концерты.

Также план этот включает в себя проведение ремонта памятников и стелы, посвященных первопроходцам БАМа, благоустройство общественных пространств и даже переселение сибиряков, живущих в непригодных для проживания населенных пунктов у БАМа.

Читайте также:

В Иркутске закончили благоустраивать сквер в переулке Волконского. Есть несколько недочетов, подрядчик их устранит (подробности)