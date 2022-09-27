Пробки в Иркутске 27 сентября достигли утром 8 баллов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске – непогода, а это, по сложившейся уже в городе традиции, ведет к пробкам на дорогах. И все объяснимо: дорожное покрытие улиц мокрое. Так пробки в Иркутске 27 сентября утром уже достигли 8 баллов. Об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки.

Пробки в Иркутске 27 сентября утром

- Пробки в Иркутске 27 сентября утром 8 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время во вторник, - говорят специалисты.

Однако, они утверждают, что сейчас максимальный предел загруженности дорог.

- Пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов, - такой вот прогноз.

Так, на данный момент, загружены все подъездные пути ко всем иркутским «переправам» с левого берега Ангары - заторы у Иннокентьевского моста и на нем самом, путь по Глазковскому мосту более менее свободен, но вот чтоб выехать на него, придется отстоять в пробке длиной в несколько километров. Такая же картина и у Академического моста. Все едут в центр. Здесь еще и в правом ряду, по сообщениям очевидцев, ДТП. Красным цветом на картах расцвечены и улицу у плотины ГЭС.

Пробки есть на улицах Байкальская, Декабрьских Событий, Депутатская, Пискунова и др.

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