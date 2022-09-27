Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 1:39

Перерасчета за отопление в миллион рублей добилась прокуратура для жителей Братска

Ресурсоснабжающая организация завысила размер платы за услугу
Мария КНЯЗЕВА
Перерасчета за отопление в миллион рублей добилась прокуратура для жителей Братска

Перерасчета за отопление в миллион рублей добилась прокуратура для жителей Братска

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неправильно была проведена корректировка платы за отопление в Центральном районе Брастка ресурсоснабжающей организацией. Это в ходе проверки в сфере жилищно-коммунального хозяйства выяснили прокуроры и добились устранения нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Ресурсоснабжающая организация на территории Центрального района Братска в 2021 году производила корректировку платы за отопление по нормативу, вместо начисления исходя из среднемесячного объема потребляемой тепловой энергии на отопление, - рассказали специалисты. - Это привело к необоснованному завышению размера платы за поставляемую коммунальную услугу.

Для устранения нарушения, прокуратура направила к руководителю организации представление. Оно были рассмотрено и удовлетворено. Так, был сделан перерасчет для 161 собственника на общую сумму в один миллион рублей.

Читайте также:

Иркутские врачи удалили у подростка опасную опухоль носоглотки. Болезнь вернулась в третий раз (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08