Перерасчета за отопление в миллион рублей добилась прокуратура для жителей Братска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неправильно была проведена корректировка платы за отопление в Центральном районе Брастка ресурсоснабжающей организацией. Это в ходе проверки в сфере жилищно-коммунального хозяйства выяснили прокуроры и добились устранения нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Ресурсоснабжающая организация на территории Центрального района Братска в 2021 году производила корректировку платы за отопление по нормативу, вместо начисления исходя из среднемесячного объема потребляемой тепловой энергии на отопление, - рассказали специалисты. - Это привело к необоснованному завышению размера платы за поставляемую коммунальную услугу.

Для устранения нарушения, прокуратура направила к руководителю организации представление. Оно были рассмотрено и удовлетворено. Так, был сделан перерасчет для 161 собственника на общую сумму в один миллион рублей.

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