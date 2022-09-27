Минтранс Иркутской области: ситуация на трассе Усть-Кут – Уоян остается сложной. Фото: Минтранс Иркутской области

Движение вновь парализовано на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян. Его восстановление на контроль взяли в минтрансе региона. Из-за ухудшения погоды ситуация на трассе остается сложной. Об этом сообщают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

– Движение на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян ограничено и этому есть несколько причин: проливные дожди и большой трафик большегрузных автомобилей. Минтранс отслеживает в ежедневном режиме ситуацию, наши сотрудники работают на месте, контролируют восстановление движения. Между тем движение на дороге остается затрудненным, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

На участке продолжаются работы по восстановлению движения. В районе 28 км дорогу отсыпали скальным материалом. На участках 28-33 км, 43-46 км оказывается помощь водителям, которым требуется буксировка автомобиля.

При этом минтранс региона рекомендует отказаться от поездок по трассе Усть-Кут – Уоян. На месте работает тяжелая техника: 2 грейдера, 1 бульдозер, 5 самосвалов.

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– Движение на автомобильной дороге Усть-Кут – Уоян ограничено и этому есть несколько причин: проливные дожди и большой трафик большегрузных автомобилей. Минтранс отслеживает в ежедневном режиме ситуацию, наши сотрудники работают на месте, контролируют восстановление движения. Между тем движение на дороге остается затрудненным, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов .