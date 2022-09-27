531 случай заражения коронавирусом вывяили за сутки в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Актуальные данные статистики по заболевшим COVID-19 опубликовали в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. По состоянию на 27 сентября в регионе официально подтверждено 341 334 случая новой коронавирусной инфекции. У 531 человека диагноз подтвердился накануне, сообщают специалисты.

- За все время зарегистрировано 8760 летальных случаев, один из них - за последние 24 часа, - отмечают в ведомстве. - 816 (+1) пациентов скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

При этом с начала пандемии 328 059 жителей Приангарья справились с коварной инфекцией.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 остается вакцинация. Чтобы снизить риски заражения, специалисты настоятельно просят надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет продажи алкоголя действует в Иркутском районе в связи с частичной мобилизацией. Ограничениебудет действовать в течение суток. (подробности)

День омуля на Байкале 2022 отметят 1 октября в Иркутской области. В День омуля на Байкале 2022 запланирована праздничная программа. (подробности)