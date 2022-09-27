Аварийное отключение света произошло в Ленинском районе Иркутска 27 сентября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители части домов по шести улицам Ленинского района Иркутска остались без света 27 сентября. Причиной тому послужило аварийное отключение электроэнергии, которое произошло в 10:35. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах Берег Ангары, Воровского, Генерала Доватора, Олега Кошевого, Покрышкина, Полярная, - уточнили в соцсетях компании.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 14:00 (Ирк).

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