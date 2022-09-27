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Происшествия27 сентября 2022 4:28

Врезался в стоящую машину. Уголовное дело о смертельном ДТП на Академическом мосту передано в суд

Виновнику смертельного ДТП на Академическом мосту грозит до 12 лет колонии
Мария КНЯЗЕВА
Виновнику смертельного ДТП на Академическом мосту грозит до 12 лет колонии

Виновнику смертельного ДТП на Академическом мосту грозит до 12 лет колонии

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уголовное дело о смертельном ДТП на Академическом мосту передано в Свердловский суд Иркутска для рассмотрения. Водителя, врезавшегося в стоящий автомобиль и сбившего двух девушек обвиняют в «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии алкогольного опьянения». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ДТП, которое вызвало у жителей Иркутска много вопросов, произошло в 29 мая этого года. Произошедшая ранним утром авария лишила жизни 22-летнюю фитнес-модель, а ее подруга попала в больницу. Что делали там девушки и как водитель не заметил стоящую на месте машину? С какой скоростью должен был ехать автомобиль, чтобы протаранить Опель иркутянок и сбить их обеих?

- У управлявшего Тойотой никогда не было прав, - узнали тогда полицейские. – А его автомобиль был снят с регистрационного учета. Кроме того, экспертиза показала, что в момент ДТП он был пьян.

Все подробности ДТП на данный момент выяснены, уголовное дело передали в суд.

- Органами следствия мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 п. «а» ст. 264 УК РФ, - рассказали в Свердловском суде Иркутска.

Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

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