Врезался в стоящую машину. Уголовное дело о смертельном ДТП на Академическом мосту передано в суд

Виновнику смертельного ДТП на Академическом мосту грозит до 12 лет колонии Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уголовное дело о смертельном ДТП на Академическом мосту передано в Свердловский суд Иркутска для рассмотрения. Водителя, врезавшегося в стоящий автомобиль и сбившего двух девушек обвиняют в «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии алкогольного опьянения». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ДТП, которое вызвало у жителей Иркутска много вопросов, произошло в 29 мая этого года. Произошедшая ранним утром авария лишила жизни 22-летнюю фитнес-модель, а ее подруга попала в больницу. Что делали там девушки и как водитель не заметил стоящую на месте машину? С какой скоростью должен был ехать автомобиль, чтобы протаранить Опель иркутянок и сбить их обеих?

- У управлявшего Тойотой никогда не было прав, - узнали тогда полицейские. – А его автомобиль был снят с регистрационного учета. Кроме того, экспертиза показала, что в момент ДТП он был пьян.

Все подробности ДТП на данный момент выяснены, уголовное дело передали в суд.

- Органами следствия мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 п. «а» ст. 264 УК РФ, - рассказали в Свердловском суде Иркутска.

Виновнику ДТП грозит до 12 лет лишения свободы.

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