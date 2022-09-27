Аварийное отключение света в Свердловском районе Иркутска произошло 27 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение света в Свердловском районе Иркутска 27 сентября произошло в части домов жителей микрорайона Первомайский и улицы Вампилова. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение света в Свердловском районе случилось в 11.31, - говорят специалисты. – На месте уже работает бригада Южных электрических сетей. Они найдут из-за чего произошло отключение и устранят причину этого.

Ориентировочно электричество в дома иркутян вернется в 15.00. Напомним, что аварийное отключение света также сегодня произошло в Ленинском районе города. Там управиться с неисправностью бригады обещают до 14.00.

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