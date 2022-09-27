Аварийное отключение света в Свердловском районе Иркутска произошло 27 сентября
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Аварийное отключение света в Свердловском районе Иркутска 27 сентября произошло в части домов жителей микрорайона Первомайский и улицы Вампилова. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
- Отключение света в Свердловском районе случилось в 11.31, - говорят специалисты. – На месте уже работает бригада Южных электрических сетей. Они найдут из-за чего произошло отключение и устранят причину этого.
Ориентировочно электричество в дома иркутян вернется в 15.00. Напомним, что аварийное отключение света также сегодня произошло в Ленинском районе города. Там управиться с неисправностью бригады обещают до 14.00.
Читайте также:
Иркутские врачи удалили у подростка опасную опухоль носоглотки. Болезнь вернулась в третий раз (подробности)
Не на жизнь, а на смерть. Как олени ведут брачные поединки, сняли на видео в Бурятии. Брачные бои за самок устроили олени в Бурятии (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08