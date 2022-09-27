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Общество27 сентября 2022 4:51

Сборщик орехов пропал в районе, где много медведей, в Иркутской области

Полиция, волонтеры и спасатели ведут поиск в Заларинском районе
Мария КНЯЗЕВА
Сборщик орехов пропал в тайге, где много медведей, в Иркутской области

Сборщик орехов пропал в тайге, где много медведей, в Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В минувшие выходные в Заларинском районе пропал Семен Хиртуев. Он вместе со своими товарищами собирал орех в тайге в 50 километрах от деревни Хор-Тагна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С воскресенья мужчину ищут спасатели, полицейские и волонтеры. Накануне первая поисковая группа вернулась ни с чем.

- Осложняется поиск труднодоступностью вероятного места пропажи, - говорят в полиции региона. - От поселка Залари добраться туда можно только на технике высокой проходимости. Ехать нужно шесть часов.

Поисковиков забросят туда повторно, к ним присоединятся в этот раз сотрудники саянского поисково-спасательного отряда, волонтеры из Нукутского и Заларинского района.

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Если знаете, где находится Семен Хиртуев

обращайтесь в полицию по телефону участка в Заларинском районе:

(39552) 2-24-96 или 02