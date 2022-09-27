Заседание антитеррористической комиссии провели в Иркутске после стрельбы в школе Ижевска. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Трагедия, которая произошла в ижевской школе 26 сентября, повергла в шок всю страну. В здание вошел вооруженный пистолетами мужчина и открыл стрельбу по людям: погибло не менее 15 человек – 11 детей, 4 взрослых (цифры могут быть не окончательными, так как за жизни раненых продолжают бороться медики, а раненых не менее двадцати). В связи с этими событиями в Приангарье прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На заседании рассматривался вопрос по выработке дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования региона, - говорят специалисты. – До 10 октября внеочередные заседания пройдут во всех муниципалитетах, где должны быть озвучены слабые места в защите образовательных учреждений.

Власти готовы выделить дополнительные средства из бюджета региона на обеспечение безопасности детей.

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