Заместитель военкома Иркутской области ответил на вопрос о сроках частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжительность переподготовки, а также сроки, на которые мобилизуют жителей Приангарья, неизвестны. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях 27 сентября сообщил заместитель военного комиссара Иркутской области Александр Лускань. Также он отметил, что все догадки на этот счет недостоверны.

- Люди призываются согласно указу президента и направляются для выполнения гражданского долга, - сказал Александр Лускань. -Информации, сколько это займет времени, нет.

Напомним, стало известно том, что работники Иркутского авиационного завода, а также Иркутского релейного завода и Института солнечно-земной физики СО РАН имеют право на отсрочку от частичной мобилизации, так как эти организации являются частью оборонно-промышленного комплекса страны.

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