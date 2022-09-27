В Ангарске мужчина из Забайкалья расчленил тело коллеги и сжег его в печи. Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Ангарске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в расправе над коллегой. В марте двое знакомых выпивали вместе спиртное в помещении на территории промышленной базы. Но беседа перетекла в ссору. 42-летнего сибиряка терзали обида и злость, тогда он решил жестоко отомстить. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры региона.

- Злоумышленник нанес множественные удары ножом в живот и грудную клетку. Смерть мужчины наступила на месте происшествия, - рассказали в ведомствах. - Затем подозреваемый с целью сокрытия следов убийства расчленил тело жертвы и сжег его в печи котельной.

Вскоре исчезновение ангарчанина заметили родственники. Они обратились в полицию. Полицейские задержали уроженца Забайкальского края, который последним видел без вести пропавшего живым. На допросе он признался в содеянном и показал на месте преступления, как убил коллегу. Уголовное дело направлено в суд.

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