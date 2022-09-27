В Иркутском районе водитель внедорожника погиб, вылетев из автомобиля при ДТП

С января 2022 года полицейские выписали 47 тысяч штрафов за непристегнутый ремень Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 26 сентября в Иркутском районе на дороге "Иркутск - Усть-Ордынский" произошла авария с участием Toyota Land Cruiser. Внедорожник на большой скорости летел по трассе, не справился с управлением и съехал с дороги, несколько раз перевернувшись. За рулем был 58-летний житель Приангарья, он вылетел из автомобиля при ударе и погиб от травм. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области.

- С начала года на дорогах региона произошло 115 автомобильных аварий с участием водителей и пассажиров не пристегнутых ремнями безопасности, в которых пострадало 172 человека и 40 человек погибли, - сказано в сообщении ведомства.

Хоть штраф за непристегнутый ремень составляет всего тысячу рублей, он может спасти жизнь водителей и пассажиров. Полиция призывает руководствоваться в первую очередь безопасностью, а не нежеланием "попасть" на штраф.

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