Неизвестный выстрелил возле детского сада в Улан-Удэ

Неизвестный выстрелил возле детского сад в Улан-Удэ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Бурятии полиция ведет розыск неизвестного мужчины, который выстрелил в воздух рядом с детским садом. По словам очевидцев, это произошло в 40-м квартале вечером 26 сентября. Двое приятелей шли по улице, у одного из них было в руках оружие, которое он решил опробовать прямо на улице. Обеспокоенные свидетели произошедшего обратились в дежурную часть.

- В данный момент сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего, - отметили в пресс-службе ведомства.

Фотографии мужчин очевидцы опубликовали в социальных сетях. Узнавшие себя на кадрах сибиряки могут самостоятельно явиться в ближайшее отделение полиции для дачи объяснений.

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