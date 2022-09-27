Речники Segezha Group в Иркутской области спасли людей. Фото предоставлено компанией.

Сотрудники ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») спасли людей, тонувших в реке Лена.

23 сентября на пост дежурного поступил звонок от сменного капитана судна РТ-482 Игоря Подрезова, который был на вахте и заметил перевёрнутую резиновую лодку в акватории северного грузового района. Капитан и рулевой моторист Евгений Москвитин обнаружили под перевернутой лодкой двух молодых людей. Тонущих экстренно подняли на борт судна, оказали первую помощь, отогрели и напоили горячим чаем.

«В Усть-Кутском районе вода уже достаточно холодная, температура воздуха на севере опускается до минусовых значений. Спасенным ребятам очень повезло, что наши сотрудники в ночное время смогли заметить перевёрнутую лодку и спасти утопающих. Река Лена в этом месте достаточно глубокая и имеет сильное течение, что делает ее ещё более опасной», - рассказал генеральный директор ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Алексей Шерстянников.

«Мы высоко ценим отвагу наших сотрудников, их отзывчивость и готовность прийти на помощь. За смелость и самоотверженность при спасении людей на воде будем ходатайствовать о награждении героев государственными знаками отличия. Готовим документы на коллег из ООО «Верхнеленское речное пароходство» - сменного капитана РТ-482 Игоря Подрезова и рулевого моториста Евгения Москвитина. Их поступок – яркий пример профессионализма, бдительности и неравнодушия», - говорит генеральный директор ООО УК «Тимбер Инвест Груп» Артем Силуянов.

Справка КП:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса.

Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com